Радио REGNUM: первый выпуск за 23 марта
Москва, 23 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Служба безопасности Украины запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой;
- В Молдавии раскрыли новый «заговор»: экс-депутат «шпионил» на Россию;
- ДНР, ЛНР и Крым будут «существовать вместе с Россией»;
- Теракт в Лондоне — есть погибшие и раненые;
- Анкара вводит пошлины на ввоз сельхозпродукции из России, в России заявляют, что быстро найдут замену Турции;
- Владимир Путин сообщил, что РФ удерживает второе место в мире по экспорту вооружения.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/248