Берлин, 23 марта, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Парламентские выборы на федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия пройдут 14 мая 2017 года, не исключена социал-либеральная коалиция партий СДПГ и Свободной демократической партии, сообщает rp-online.

Spd.de Социал-демократическая партия Германии

Согласно последним опросам, СДП заручилась поддержкой 11% респондентов, а СДПГ — 37% в то время как ее главный оппонент Христианско-демократический союз — 30%. Некоторые эксперты пишут, что победа будет у социал-демократов, но не исключают, что за восемь недель может что-то измениться. Сторонники партии ждут объединения СДП и СДПГ, чтобы за ними было большинство.

Как правило, традиционными союзниками социал-демократов являются Зеленые, и глава СДПГ в парламенте Северного Рейна-Вестфалии Ханнелоре Крафт не исключала ранее коалиции именно с этой партией, пишет rp-online. Но, по результатам опросов, Зеленых поддерживают 6% респондентов. Эксперты полагают, что социал-демократы могут из-за этого потерять голоса, поэтому не исключают коалицию СДПГ и СДП.