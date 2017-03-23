Киев, 23 марта, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Встреча президентов Украины и США состоится, но только после тщательной подготовки, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По словам главы внешнеполитического ведомства, чтобы в диалоге между американским и украинским президентами «было содержание и логика договоренностей», необходимо «щепетильное и глубокое рассмотрение» вопросов для встречи.

Климкин отметил, что перед двусторонней встречей также должны быть завершены все назначения в американской администрации.

«Когда мы все будем готовы — будем работать над деталями личной встречи двух президентов», — сказал Климкин.

Впрочем, глава МИД Украины считает, что важна не сама встреча, а подготовка к ней. «Встреча — это резюме подготовки. А за всем этим — результат серьезной работы», — говорит он.

Комментируя возможный диалог, Климкин напомнил о двух телефонных разговорах Порошенко с Трампом и о встрече с вице-президентом США Майком Пенсом, которые тоже «были важны».

Ранее Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что надеется в феврале встретиться с Дональдом Трампом, однако, встреча не состоялась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Америка активно участвует в политической и военной жизни Украины, например, присылает военных инструкторов для тренировки военнослужащих ВСУ и рекомендует Верховной Раде кандидатов для голосования.

Также Вашингтон нередко посещают представители различных партий Украины, в том числе и правящих, например, «Блок Петра Порошенко».