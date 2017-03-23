Москва, 23 марта, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Решение Анкары ввести пошлины на поставки российских сельскохозяйственных товаров может привезти полному прекращению ввоза из Российской Федерации в Турцию пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, бобовых и риса. Заявление министра Александра Ткачева распространила в среду, 22 марта, пресс-служба министерства сельского хозяйства России.

Борис Кустодиев. Жатва. 1914

«Минсельхоз РФ крайне удивлен и разочарован подобной позицией турецких коллег, поскольку в течение последних 6 шести месяцев обе стороны заявляли о необходимости нормализации двусторонних торговых отношений», — говорит он.

По его словам, совершаемые Турцией шаги ставят под сомнение искренность намерений по выстраиванию прочных взаимоотношений с РФ.

«Мы не приемлем и отвергаем попытки оказать давление на Россию с тем, чтобы открыть доступ турецкой сельхозпродукции на российский рынок по тем чувствительным направлениям, где в последние годы активно развивается российское производство, — говорит глава ведомства.

Ткачев также выразил уверенность в том, что Российская Федерация в короткие сроки сможет переориентировать поставки сельхозпродукции в другие регионы мира.

«Учитывая лидирующие позиции РФ на мировом зерновом рынке и качество российской сельхозпродукции, уверен, что мы в короткие сроки сможем оперативно переориентировать поставки российской сельхозпродукции в другие регионы мира», — говорит он министр.

При этом глава ведомства добавил, что власти РФ намерены и дальше поддерживать российских производителей и экспортеров, а также защищать свой рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2017 г. гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что власти Турции лишили РФ права беспошлинной поставки некоторых сельскохозяйственных товаров (пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и др).

Рылько отметил, что теперь эти сельскохозяйственные товары почти не отгружаются для продажи в Турцию.

Читайте также: Турция не уведомляла Российский зерновой союз о запрете поставок пшеницы

А также: В Россельхознадзоре заявили о нарушении Турцией норм ВТО