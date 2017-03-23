Вашингтон, 23 марта, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Данные о прослушке, которая касалась президента США Дональда Трампа, могут быть представлены Агентством национальной безопасности (АНБ) США Конгрессу уже к 24 марта, заявил журналистам председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей республиканец Дэвин Нуньес.

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По его словам, АНБ активно сотрудничает с Конгрессом. «Надеюсь, к пятнице у нас будет больше информации», — сказал Нуньес после визита в Белый дом.

Ранее он уточнил, что сообщил Трампу о слежке АНБ. Она велась в рамках Закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA).

При этом в отчетах, с которыми ознакомился Нуньес, не было ничего о России — речь в них не идет о каких-либо «российских связях» команды Трампа. Также это дело не касается истории с отставкой бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Кто именно отдал распоряжение «слушать» Трампа, Нуньес не уточнил. ОН дал понять, что президент также хочет это знать. Однако причин предполагать, что сбор информации проводился незаконно, нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter, что его предшественник Барак Обама организовал прослушку нью-йоркого здания Trump Tower в период предвыборной кампании. Это обстоятельство Трамп назвал «ужасным».

Бывший генеральный прокурор США Майкл Макейси подтвердил, что в Trump Tower действительно велось наблюдение спецслужб, включавшее прослушивание телефонных переговоров. Однако распоряжение о такой процедуре отдал не Обама, а генеральный прокурор. Вероятно, отметил Макейси, решение было принято из-за подозрений спецслужб в том, что кто-то работает в небоскребе в качестве российского агента.