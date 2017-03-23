Барселона, Испания, 23 марта, 2017, 07:18 — ИА Регнум. В ходе антитеррористической операции каталонская полиция арестовала в Барселоне двух человек, подозреваемых в связях с террористическим исламистским подпольем, в то время как национальная полиция в Валенсии задержала предполагаемого вербовщика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает испанский ресурс RTVE.

Keith Allison Арест

В результате спецоперации в Рода-де-Тер (Барселона), начавшейся 22 марта и продолжающейся по настоящее время, были арестованы двое мужчин в возрасте 26 и 37 лет, сообщили источники в полиции Каталонии.

Расследование, проведенное спецслужбами полиции, началось после обнаружения того, что в настоящее время задержанные люди активно занимаются вербовкой в интернете в ряды запрещенных радикальных организаций, прославлением терроризма и подстрекательством к совершению преступлений террористической направленности.

В ходе спецоперации в Валенсии, которую осуществляли сотрудники национальной полиции, также был задержан человек в возрасте примерно 45 лет марокканского происхождения с испанским паспортом. Он неоднократно публиковал в Сети сообщения об обучении тактике ведения боя, используя множество учетных записей в соцсетях, и при этом одобрял террористические акты, совершенные ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Европе, Сирии и других странах, сообщили источники в МВД Испании.

По словам представителей МВД, задержанный был активным членом джихадистского подполья, а его прославление террористической деятельности могло обернуться серьезной опасностью для общества при использовании социальных сетей, так как подобные действия направлены на глубокое укоренение в сознании людей радикальных идей, и их последствиями крайне сложно бороться.

Задержанный в Валенсии был плотно интегрирован в местную мусульманскую общину, и продолжительное время ему удавалось сохранять анонимность.

В ходе расследования сотрудники полиции отметили типичность схемы радикализации и вербовки, которая разбивается на несколько этапов. Сначала вербовщик возвеличивает жертвенность путем распространения контента о страданиях мусульманского населения, потом персонализирует вину, сосредоточивая внимание и ненависть по отношению к западному обществу. Далееон советует искать решение в истинной вере, призывая своих последователей строгого соблюдать религиозныепредписания, и, наконец, начинает активно побуждать к совершению террористических актов, при этом восхваляя действия, осуществляемые ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в качестве примера для подражания.

Напомним, что с 2015 года уровень террористической опасности в Испании повышен до 4, а силы правопорядка арестовали в общей сложности 195 человек, связанных с радикальными исламистами.