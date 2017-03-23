Гавана, 23 марта, 2017, 07:15 — ИА Регнум. В ходе II Международного съезда Cubagua-2017, проходящего в Гаване, правительство России предложило свой инвестиционный проект, в рамках которого на территории Кубы предлагается развертывать мобильные установки для опреснения морской воды, сообщает Cibercuba.

Красная Земля. Куба

В настоящее время на Кубе наблюдается сильная нехватка пресной воды, и засуха распространилась на 71% территорий страны.

Предложение поступило от технического директора инвестиционной консалтинговой организации CUBACON Игоря Масика, который представил свой проект на промышленной выставке.

Речь идет о высоконадежном оборудовании под названием Aqualife, которое способно перерабатывать 30 тыс. литров воды ежедневно при «низком уровне» энергопотребления, сообщает Государственное агентство кубинских новостей (ACN).

Масик рассматривает возможность размещения установки в кубинском порту с зоной особого развития Мариэль, а также в других районах, важных с точки зрения экономических и социальных интересов Кубы.

Масик отметил, что если внедрение технологии на Кубе пройдет успешно, то данный российский производитель может стать единственным экспортером подобного оборудования в страны Латинской Америки, континента, где организация еще не присутствует.

Ввиду сильной засухи Национальный институт гидравлических ресурсов (ИНРХ) Кубы запустил программу экономии воды и реализовывает решения, включающие развертывание опреснительных установок и очистных сооружений, в основном в центре и на востоке острова, в наиболее пострадавших районах.

Правление ИНРХ пояснило, что подобные установки с мощностью обработки 50 литров воды в секунду будут развернуты в Сантьяго-де-Куба, на островах к северу от центральных провинций Вилья-Клара и Сьего-де-Авила, на острове Ларго-дель-Сур и на острове Ла-Хувентуд, где бурно развивается туризм и гостиничный бизнес.

Согласно последним данным, опубликованным ИНРХ, из 168 муниципалитетов Кубы в 141 не хватает воды, из них в 61 муниципалитете ситуация с водой очень сложная, а в 50 — крайне тяжела. Таким образом, от засухи напрямую страдают не менее 58 700 кубинцев, и 94 тыс. человек коснулся дефицит пресной воды.

Напомним, что на Кубе 60% воды используется в сельском хозяйстве, 20% — для потребления населением, 5% — для промышленного использования, а остальное — в других видах экономической деятельности.