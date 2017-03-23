Урумчи, Китай, 23 марта, 2017, 06:55 — ИА Регнум. Человек с афганским паспортом был арестован в аэропорту Китая за попытку нелегального провоза в КНР 60 капсул кокаина, сообщает 22 марта гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

George Hodan Арест

Человек был задержан аэропорту города Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, ранее в марте текущего года после того, как он был снят с рейса, летевшего из Казахстана.

Китайские таможенники заявляют, что подозреваемый пытался провести капсулы в желудке, рентгеновский аппарат показал наличие запрещенного содержимого в организме подозреваемого.

Потребовалось более 30 часов, чтобы капсулы с наркотическим веществом вышли из организма контрабандиста.

Первые подозрения появились у таможенников после того, как они увидели, что при гражданине Афганистана практически не было с собой багажа. Еще один афганец, который должен был получить наркотики, был задержан четырьмя днями позже.

Таможенные органы также отметили, что Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая является главным каналом незаконного наркотрафика с Ближнего Востока и Средней Азии в Китай.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2016 году власти КНР задержали 168 тыс. граждан страны, обвиняемых в торговле наркотическими веществами.