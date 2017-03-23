Барнаул, 23 марта, 2017, 06:55 — ИА Регнум. По прогнозам алтайских синоптиков, вскрытие рек бассейна Оби может произойти на 4−9 дней раньше и при имеющихся в них запасах воды (Бия — 133%, Катунь — 175%, Чумыш — 191% от среднего многолетнего) подтопления прибрежных участков не избежать. Это обстоятельство обусловило комплекс мероприятий для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным дорогам Алтайского края и Республики Алтай во время весеннего паводка, осуществляемый сотрудниками Управления федеральных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства. Уже осуществлен масштабный подрыв льда на реке Чумыш в Тальменском районе.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Алтай готовится к паводку

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из официального сообщения ФКУ Упрдор «Алтай», опубликованного сегодня, 23 марта.

Мост через реку Чумыш на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Тальменском районе Алтайского края в период паводка является потенциально опасным участком. Именно поэтому для безаварийного пропуска ледохода там произвели взрыв льда на реке на площади 5 000 кв. м. При толщине от 35 до 65 см, объем взорванного льда составил порядка 3 000 куб. м., пояснили дорожники.

«На федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай — это единственное искусственное сооружение, где требуются подобные меры, ввиду большого количества опор. Кроме того, ведется реконструкция этого участка, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию новый мостовой переход длиной 305 пог. м и подходы к нему — 9 км четырехполосной дороги с двумя транспортными развязками в разных уровнях. После чего существующее сооружение будет демонтировано», отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Алтай» Владимир Дубровский.

Между тем, в ГУ МЧС РФ сообщают, что еще один подрыв льда был осуществлен 21 марта 2017 года на реке Бия в районе населенного пункта Мальцева Курья Байского района. А следующие подрывные действия планируются в Солтонском районе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за больших запасов снега Алтайский край готовится к сильнейшему наводнению. По самому оптимистичному прогнозу, в зону подтопления могут попасть более 50 населенных пунктов — это 20 муниципальных образований, где проживает 22 тысячи человек.