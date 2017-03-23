Улан-Удэ, 23 марта, 2017, 06:44 — ИА Регнум. Делегация из Японии прибыла в Бурятию, чтобы принять участие в переговорах, касающихся строительства мусоросжигательного завода в Улан-Удэ. Во встрече также принял участие заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 марта, в республиканском правительстве.

cbs-ulan-ude.ru Улан-Удэ. Бурятия

По словам врио главы Бурятии Алексея Цыденова, одной из главных задач правительства республики является сохранение и защита природной экосистемы озера Байкал. Руководитель региона заявил о готовности «начать конструктивную работу по согласованию совместного проекта».

По мнению гендиректора природоохранного департамента компании Nedo Харумицу Судзуки, в России существует «большая проблема с утилизацией отходов», возникшая в связи с развитием экономики. «В Японии накоплен большой опыт в области переработки отходов, и мы были бы рады поделиться этим опытом с вашей республикой», — сказал представитель японской делегации.

В республиканском правительстве уточнили, что этот проект реализуется на основе соглашения о развитии экономических отношений, подписанного ранее между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Уточняется, что в настоящее время речь идет о готовности сторон начать подготовку к проведению предпроектных изысканий. Проводится работа по включению этого проекта в ФЦП «Охрана озера Байкал» и другие программы министерства природных ресурсов РФ. Планируется привлечение средств со стороны частных инвесторов. Также прорабатывается возможность приоритетного получения средств экологического сбора в рамках реализации 458-ФЗ, ведется работа с Минпромторгом РФ о внесении проекта в программы субсидирования по линии министерства.

Читайте также: Год экологии в Бурятии: более 1 млрд руб. на природоохранные мероприятия

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Бурятии ежегодно образуется в среднем более 50 млн тонн отходов производства и потребления, в том числе 275,6 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Одной из проблем, сдерживающих развитие инфраструктуры обращения с отходами в Бурятии, является утверждение водоохранной зоны озера Байкал, границы которой совпадают с границами Центральной экологической зоны, пояснили ранее в Минприроды региона.

Читайте также: «Мусорная» проблема в Бурятии упирается в Байкал

Напомним также, 2017 год объявлен в России Годом экологии. В связи с этим, по данным республиканского правительства, в текущем году в Бурятии на природоохранные мероприятия планируют направить более 1 млрд рублей.