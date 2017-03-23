Анкара, 23 марта, 2017, 06:43 — ИА Регнум. В своей речи в правительстве Реджеп Тайип Эрдоган снова затронул тему дипломатического кризиса между странами ЕС и Турции, сообщает T-online.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

«Если Европа будет продолжать себя вести так, как она ведет себя сейчас, то в мире вскоре ни один европеец, ни один гражданин Запада не сможет безопасно ходить по улицам, — заявил президент во время заседания в Анкаре, — Если они выбирают такой опасный путь, то они сами себе вредят. Весь мир видит, как ведет себя Европа. Мы призываем все страны ЕС уважать принципы демократии, права человека и свободу граждан».

Ранее Эрдоган отменил все выступления турецких политиков в рамках предвыборной кампании на территории ФРГ. Кризис дипломатических отношений между Турцией и европейскими странами, Германией и Голландией, длится уже на протяжении месяца, пишет T-online.

Президент Турции неоднократно обвинял правительства двух стран и лично Ангелу Меркель в использовании «нацистских методов».