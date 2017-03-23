CNN: У ФБР есть данные о «координации с Россией» членов команды Трампа
Вашингтон, 23 марта, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США получило данные, указывающие на то, что помощники нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа в ходе президентской кампании могли контактировать с представителями России для координации публикаций материалов, способных навредить кампании кандидата от демократов, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, передаёт CNN.
По информации источников телеканала, ФБР в настоящее время изучает информацию, включающую разведданные, записи телефонных разговоров и сведения о поездках лиц, связанных с командой Дональда Трампа.
Как утверждает один из источников, исходя из данных, анализируемых ФБР, можно сделать предположение, что люди, имевшие отношение к предвыборной кампании республиканца, контактировали с Россией и «давали добро на публикацию информации», компрометирующей Хиллари Клинтон, по мере готовности соответствующих материалов.
В то же время ещё один собеседник телеканала отметил, что полученные данные не являются окончательными и делать какие-либо выводы преждевременно, так как расследование продолжается.
Как передавало ИА REGNUM, 19 марта глава комитета Конгресса США по делам разведки Девин Нуньес сообщил, что доказательств наличия какого-либо сговора Дональда Трампа с властями России обнаружено не было.
«Основываясь на всей известной мне информации на нынешнее утро, я могу прийти только к одному выводу — сговора не было», — констатировал конгрессмен.
Чуть позднее глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter заявил, что представители Демократической партии придумали «российскую историю» для оправдания своей «ужасной кампании».
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