Якутск, 23 марта, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Предприятиям Якутии запретят привлекать на работу в 2017 году иностранных граждан. Таким образом в регионе намерены защитить национальный рынок труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. На увольнение мигрантов организациям дадут 3 месяца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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Проект указа главы республики о запрете привлечения на работу иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности уже подготовлен. Запрет станет способом содействовать трудоустройству граждан России и позволит снизить уровень безработицы в Якутии, надеются власти региона. Отметим, что по последним данным, в республике нетрудоустроенными остаются 7,6% жителей или более 12 тыс. человек, уровень безработицы вырос за 4 месяца на полпроцента.

Всего в списке запрещаемых для мигрантов сфер деятельности 14 пунктов. Указом главы Якутии вводится табу на привлечение иностранных работников в торговле, рыболовстве, сельском хозяйстве. Мигрантов также нельзя будет нанять водителями такси, пассажирского и грузового транспорта. Вводятся ограничения на трудоустройство иностранцев в учреждения системы здравоохранения, дошкольного, общего и дополнительного образования.

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На исполнение указа работодателям дадут три месяца после вступления закона в силу. Те, кто не уволит мигрантов, должны будут заплатить от 800 тыс. до 1 млн рублей либо приостановить работу на 14−90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в Якутии за 2016 год вырос на 26%. Из 34,7 тысяч жителей республики, находившихся в ноябре в поиске работы, на учёт в службы занятости встали 11,5 тысяч. Уровень реальной безработицы тогда составлял 7,1%, регистрируемой — 2,6%