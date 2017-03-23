Берлин, 23 марта, 2017, 06:28 — ИА Регнум. Согласно опросам граждан, Союз ХДС/ХСС снова опережает партию СДПГ: 34% против 31%, сообщает Stern со ссылкой на крупнейший коммерческий телеканал Германии RTL Television.

Euku Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Что касается остальных партий, ситуация остается прежней: Альтернатива для Германии заручается поддержкой 9% избирателей, Зеленые и Левые — по 7%, Свободная демократическая партия — 6% и другие небольшие партии в целом — 6%.

Ангела Меркель набрала за последнюю неделю 2%, в целом — 41%, а Мартин Шульц, наоборот, потерял голоса, за его кандидатуру проголосовало 33% избирателей.

Таким образом, назначение Мартина Шульца главой социал-демократов 19 марта не сильно повлияло на мнения избирателей по поводу того, кто займет пост канцлера ФРГ на выборах в сентябре 2017 года, отмечают эксперты.