Москва, 23 марта, 2017, 06:29 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 22 марта провели четыре гуманитарных акции в сирийских провинциях Алеппо и Дамаск. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Доставка гуманитарного груза самолетом военно-транспортной авиации России

В частности, в школе Аль-Хайрад в городе Алеппо жителям была передана одна тонна хлеба, 1000 порций горячей пищи, а также детские игрушки, сладости и тёплые вещи.

В населённых пунктах Маалула и Катана провинции Дамаск и в Российском культурном центре в городе Дамаске жителям передали 1,5 тонны продуктов питания, 700 продовольственных наборов и 0,6 тонны детского питания.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 3150 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 7,9 тонны.

Кроме этого, при содействии Центра по примирению из населенного пункта Эр-Ратма были отправлены гуманитарные конвои с грузами ООН в населённые пункты Мутаия и Нава провинции Деръа.

Также 22 марта российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор была доставлена 21 тонна продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.