Петропавловск-Камчатский, 23 марта, 2017, 05:53 — ИА Регнум. В администрации Петропавловска-Камчатского давно нужно было принять кадровые решения, если чиновники не могут остановить войну транспортных предприятий, занятых перевозкой пассажиров. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

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Резкие высказывания главы региона в адрес транспортников и чиновников, координирующих их работу, прозвучали сегодня, 23 марта, во время отчета губернатора о деятельности правительства края. Илюхин оценил ситуацию с общественным транспортом, как «вопиющую». Кроме того, он отметил, что к нему поступил запрос о возможном повышении стоимости проезда в автобусах, который был отвергнут. Причем запрос поступил от депутата регионального парламента.

«Я не сторонник того, чтобы перекладывать финансовую ответственность на плечи жителей. Перед тем, как повышать плату, нужно навести порядок. На маршрутах между муниципалитетами у нас более-менее все нормально, но в городе она вопиющая. Сейчас Петропавловск не справляется с организацией работы пассажирского транспорта и давно надо принимать решения… Если ответственные за это чиновники не могут навести порядок и провоцируют войны между перевозчиками — давно пора принимать кадровые решения», — сказал губернатор, отметив, что сейчас он обращается к главе Петропавловска Виталию Иваненко.

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Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM сотрудники транспортных компаний говорят, что губернатор, возможно, «неоднозначно намекнул» на начальника МАУ «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» Александра Сабурова, который уже много лет занимается общественным транспортом в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с общественным транспортом в Петропавловске наблюдаются уже несколько лет. В прошлом году чиновники города устроили войну с коммерческими перевозчиками и буквально выжили с маршрутов так называемые «аренды». Общественность при этом была против, так как данные автобусы были чище, чем у тех перевозчиков, что работают по договору с мэрией. Но коммерсанты все же не устояли.

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Практически сразу после этого владельцы некоторых транспортных компаний заговорили о возможном скором повышении стоимости проезда. Якобы деньги нужны были для модернизации парка. Но при этом они же говорили, что после ухода с маршрутов коммерсантов их доходы выросли.

Кроме того, в столице Камчатки в последнее время водители автобусов все чаще становятся главными лицами новостей — то подерутся на остановке, то помоют автобус грязной водой из лужи, то попадут в ДТП.