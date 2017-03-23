Ростов-на-Дону, 23 марта, 2017, 06:04 — ИА Регнум. МЧС России направило в Донбасс очередную, 63-ю по счёту, колонну с гуманитарной помощью. Об этом 23 марта сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Dnr-online.ru Гуманитарный конвой МЧС РФ

Колонна из 40 автомобилей рано утром выдвинулась из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в сторону государственной границы.

Грузовики доставят жителям Донецкой и Луганской народных республик более 500 тонн гуманитарных грузов. В составе груза — детские продовольственные наборы.

Перед прибытием на государственную границу колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев Курган». После прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов колонны направятся в Донецк и Луганск.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России осуществляет доставку гуманитарной помощи жителям Донбасса с августа 2014 года. За этот период было доставлено более 67 тысяч тонн различных гуманитарных грузов.

Отправленная 23 марта колонна грузовиков стала уже четвёртой по счёту с начала текущего года.