Вена, 23 марта, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка пообещал выплатить по тысяче евро первой тысяче мигрантов, которые обратятся в министерство с просьбой профинансировать их переезд на родину, сообщает Die Krone.

(сс) Huhu Uet Евро

По словам политика, около 50 тыс. мигрантов, без перспективы остаться в стране или по исходу судебного процесса, должны добровольно покинуть Австрию до 2019 года.

«В Австрии до сих пор финансирование и консультирование мигрантов по осуществлению переезда на родину было очень успешным, — отмечает глава австрийского Ведомства по делам мигрантов и беженцев Вольфганг Таухер, — по количеству добровольно переселенных мигрантов наша страна занимает третье место в мире». В 2016 году Австрию покинули около 11 тыс. людей, около 6 тыс. — добровольно.

Чтобы и дальше содействовать оттоку мигрантов, МВД Австрии будет выделять больше денег на финансирование переезда определенным группам людей: из Афганистана, Ирана, Ирака и в других отдельных случаях.