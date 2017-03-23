Пекин, 23 марта, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Китайский премьер Ли Кэцян прибыл в Австралию с официальным визитом. Это первый визит китайского лица в статусе премьера в эту страну за 11 лет, сообщает газета Global Times.

Kremlin.ru Премьер КНР Ли Кэцян

Премьер Ли и его австралийский коллега Малкольм Турнбулл проведут вместе пятую ежегодную встречу. Обе стороны обсудят соглашение о зоне свободной торговли, которое действует с декабря 2015 года, а также пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли, энергетики, образования, туризма и технологий.

Во время пятидневного визита также ожидается, что Ли встретится австралийским генерал-губернатором Питером Косгрувом и парламентариями.

Китай является крупнейшим австралийским торговым партнером. Двусторонняя торговля между странами достигает 108 млрд долларов США в год, а общие двусторонние инвестиции — порядка 100 млрд долларов.

Австралия привлекает все большее число китайских туристов и студентов. За 2016 год страна приняла рекордное число китайских посетителей в количестве 1,2 миллиона человек.

Кроме Австралии китайский премьер посетит также Новую Зеландию в рамках его австралийской поездки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайский премьер Ли Кэцян готовится совершить официальный визит в Австралию.