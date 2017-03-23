Нюрба, Якутия, 23 марта, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Акции компании АЛРОСА-Нюрба приносят 1,5 млрд дивидендов в год, и разменивать этот источник дохода «на латание дыр в бюджете ЖКХ и АК «Якутия» не стоит. В этом уверен депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Torange.biz Золотое яйцо

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«Продавать акции АЛРОСА-Нюрба — это все равно что зарубить курицу, несущую золотые яйца», — написал парламентарий в своём блоге. Он считает, что у республики есть активы, отчуждение которых было бы более логично.

«Да, бюджет пополнять нужно. Нужно выводить его из дефицитного пике, в котором он оказался. Но давайте все же расставлять приоритеты. Есть, к примеру, РИК с огромными непрофильными активами, доходы от которых идут неизвестно куда. Может быть, здесь посмотреть, что можно продать?» — рассуждает Федот Тумусов.

Его также беспокоит, что деньгами, вырученными от продаж акций «дочки» алмазодобывающей компании, собираются «латать дыры в бюджете ЖКХ и АК «Якутия».

«Если так, то госакции АЛРОСА-Нюрба после приватизации не станут инвестиционным инструментом, а будут проедены неэффективными компаниями за год, если не быстрее», — уверен депутат.

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Аргумент, что продавать акции надо потому, что цены на них падают, Федот Тумусов не считает убедительным. «Сегодня они стоят столько же, сколько в сентябре 2016-го, и дороже, чем в начале марта. АЛРОСА-Нюрба на протяжении многих лет была стабильным, развивающимся, наращивающим объемы предприятием. С чего вдруг там должны теперь закончиться запасы сырья? После такого заявления акции точно пойдут вниз. Ведь инвесторы полагают, что глава Якутии владеет какой-то особой информацией. Как в такой ситуации можно продавать государственную собственность, которая, кстати, приносит около 1,5 миллиарда рублей дивидендов в год?» — недоумевает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что решение о продаже акций АЛРОСА-Нюрба будет принято, заявил 22 марта на заседании совета по местному самоуправлению глава Якутии Егор Борисов. «Мы не можем продешевить и потерять этот актив», — сказал он. Намерение передать этот госпакет в частные руки депутат региона Иван Шамаев назвал невзвешенным решением, предположив, что подсчётов в отношении выгодности продажи акций в правительстве Якутии, видимо, не делали.

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Напомним, споры о судьбе акций компании АЛРОСА-Нюрба в Якутии длятся уже четыре месяца. В конце прошлого года правительство собиралось отдать 10%-ный пакет ценных бумаг компании под залог в банк, а на вырученные деньги поддержать испытывающих финансовые трудности ГУП ЖКХ и авиакомпанию «Якутия». Однако это намерение встретило противодействие со стороны депутатов республики и главы Нюрбинского района Бориса Попова. После бурного обсуждения на заседании комитета Госсобрания республики вопрос продажи акций был снят с повестки.