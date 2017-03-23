Вена, 23 марта, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Главу австрийской партии Зеленых Еву Глашвишунг обвиняют в авторитаризме, сообщает Die Krone.

Christian Jansky Глава австрийской партии Зеленых Ева Глашвишунг

Флора Петрик, глава молодежной организации партии Jünge Grüne (Молодые зеленые), заявила, что они хотят отделиться от Зеленых и в будущем независимо представлять свою партию на выборах в Австрийский парламент. Она считает, что это будет хорошая альтернатива Зеленым: молодые студенты, которые полны энтузиазма. Jünge Grüne стремятся отделиться от партии и называться GRAS, что расшифровывается как зеленые и альтернативные студенты.

Из-за этого глава партии Ева Глашвишунг пригрозила приостановить финансирование Jünge Grüne.

«Складывается впечатление, что госпожа Глашвишунг хочет окружить себя небольшим кругом людей, которые будут руководить партией и ее подразделениями, здесь чувствуется дух авторитаризма», — отметила Флора Петрик.

«Обвинения главы Зеленых со стороны Jünge Grüne вполне оправданы, — комментирует ситуацию Роберт Лушник, представитель Зеленых на федеральном уровне, — они давно стремятся создать свою независимую структуру GRAS».

Вокруг данной ситуации внутри Зеленых произошел раскол, одни считают, что GRAS должна существовать, другие этому препятствуют. В любом случае, как сказал Роберт Лушник, партию Jünge Grüne и их инициативы поддерживают в австрийском правительстве.