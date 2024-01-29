Чжэнчжоу, Китай, 23 марта, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Один ученик погиб, более 20 получили ранения в результате давки в ванной комнате начальной школы, случившейся в среду, 22 марта, в китайской провинции Хэнань, передает газета Global Times.

ronniegrob Китайские школьники перед занятиями

Трагедия произошла после того, как ученики начали толкаться у входа в ванную комнату в экспериментальной начальной школе №3 уезда Пуян, сообщает газета.

Администрация уезда Пуян отправила раненых учеников в госпитали на лечение, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Трагический инцидент в настоящее время расследуется. По некоторым данным, давка началась из-за обрушения стены ванной комнаты, сообщает издание.

Работник приемной народного госпиталя Пуяна, принявший 12 раненых учеников, один из которых умер по пути в больницу, заявил изданию Global Times, что пятеро детей находятся в отделении интенсивной терапии.

Он также отметил, что представители властей из разных ведомств посетили госпиталь, наблюдая за ходом лечения, передает газета.