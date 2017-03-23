Вашингтон, 23 марта, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым поддержание диалога с Россией в периоды повышенной напряжённости, передаёт агентство Reuters.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«Во время роста напряжённости ещё более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали открытыми линии для военных и политических контактов», — заявил Столтенберг на полях состоявшейся в Вашингтоне встречи представителей стран коалиции по борьбе с террористами в Сирии, которую возглавляют США.

Как сообщало ИА REGNUM, представители более 60 государств и международных организаций были приглашены администрацией президента США Дональда Трампа на конференцию, посвящённую обсуждению усилий по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обсуждения проходят без участия российских представителей, поскольку Россия не входит в коалицию под руководством Соединённых Штатов.

Ранее Йенс Столтенберг уже неоднократно заявлял о необходимости диалога и «конструктивных отношений» с Москвой. В то же время в докладе, представленном генсеком НАТО в середине марта, было указано, что усиление присутствия альянса в Восточной Европе и Прибалтике является ответом на «все более растущую активность России», нацеленную на «подрыв суверенитета других государств».

Читайте также: Бесконечный процесс расширения НАТО — инструмент закабаления Европы