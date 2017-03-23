Таллин, 23 марта, 2017, 04:38 — ИА Регнум. Известный советский эстонский актёр и кинорежиссёр Лембит Ульфсак скончался 22 марта в Таллине на 70-м году жизни. Об этом сообщили в Эстонском драматическом театре.

Лембит Юханович Ульфсак. Советский и эстонский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Народный артист Эстонской ССР

Лембит Ульфсак родился 4 июля 1947 года в селе Коэру (Эстонская ССР). В 1970 году окончил актёрский факультет Таллинской консерватории.

На протяжении своей карьеры был актёром Молодёжного театра Таллина, Таллинского академического драматического театра имени Кингисеппа, Эстонского драматического театра. В 1985—1994 годах работал на киностудии «Таллинфильм».

Широкому зритель Лембит Ульфсак известен по ролям в фильмах «В поисках капитана Гранта», «Мэри Поппинс, до свидания», «Легенда о Тиле», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других.

Цитата из к/ф «ТАСС уполномочен заявить... ». Реж. Владимир Фокин. 1984. СССР Ульрих, кинодокументалист из Западного Берлина

Одна из последних кинолент, в которой снялся Ульфсак, — «Мандарины» грузинского режиссера Зазы Урушадзе — была выдвинута на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В 1986-м Лембиту Ульфсаку было присвоено звание «Народный артист Эстонской ССР».