Пекин, 23 марта, 2017, 04:37 — ИА Регнум. Британский актер Том Хиддлстон прибыл в Пекин на премьеру своего нового фильма и презентацию его китайскому зрителю, передает газета China Daily

Gage Skidmore Том Хиддлстон

У британского актера широкая база поклонников в Китае, которую он заполучил благодаря ролям в фильмах киновселенной Marvel. В этот раз актер приехал в Поднебесную на презентацию его новой картины «Конг: Остров черепа», которая стартует в Китае спустя две недели после американской премьеры 10 марта.

По словам актера, новый фильм будет существенно отличаться от множества своих предшественников, посвященных исполинских размеров обезьяне.

«В новом фильме не будет небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг. Конг в этом фильме сам размером почти с половину этого здания», — заявил Хидлстон.

В очередной перезагрузке франшизы обезьяна достигнет 30 метров в высоту, став самым большим монстром за все 84 года существования франшизы, сообщает газета.