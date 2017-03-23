Петропавловск-Камчатский, 23 марта, 2017, 03:57 — ИА Регнум. На Камчатке в столице региона в лобовом столкновении двух иномарок пострадали пять человек — двое взрослых и трое детей в возрасте от 13 до 14 лет. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM инспектор пропаганды краевой ГИБДД Андрей Волков, все пострадавшие госпитализированы.

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По предварительным данным, женщина, которая управляла автомобилем марки «Mazda» везла троих подростков. При спуске с горы ей на встречу ехал мужчина на «Suzuki», который не справился с управлением.

«Он вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение. После этого его машина перевернулась. Дети были пристегнуты», — отметил собеседник агентства.

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По предварительным данным, у женщины, которая была за рулем, переломаны ноги. Остальных пострадавших еще осматривают врачи.

Местные СМИ отмечают, что по имеющимся данным, женщина-педагог одной из школ, везла трех школьников на предметную олимпиаду.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке женщина выпала из автобуса, а её ногу зажало дверью, но никто этого не заметил. Автобус тащил её за собой почти 2 км. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, от которых она скончалась через несколько дней после ДТП.