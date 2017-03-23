Париж, 23 марта, 2017, 04:36 — ИА Регнум. Мэрия Парижа приняла решение погасить огни на Эйфелевой башне в память о жертвах теракта возле здания парламента Великобритании. Об этом сообщила мэр французской столицы Анна Идальго в своём микроблоге в Twitter.

Varmin Эйфелева башня без подсветки, Париж

«Я приняла решение погасить огни на Эйфелевой башне сегодня в полночь (02:00 мск) в память о погибших в результате теракта в Лондоне», — написала Идальго.

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Напомним, 22 марта в Лондоне автомобиль протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего врезался в одно из зданий рядом с британским парламентом. Находившийся за рулём мужчина напал с ножом на полицейских, после чего был застрелен.

В результате атаки погибли пять человек, ещё около 40 человек получили ранения.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сообщил, что правоохранители установили личность нападавшего, в настоящее время устанавливается его связь с возможными сообщниками.

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