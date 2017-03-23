Шицзячжуан, Китай, 23 марта, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Китайский премьер Ли Кэцян призвал к осуществлению структурной реформы в сфере сельскохозяйственных поставок и улучшению системы сельскохозяйственного развития, передает 23 марта газета Global Times.

Kremlin.ru Премьер КНР Ли Кэцян

В своем публичном выступлении на встрече, посвященной сельскохозяйственной продукции в среду, 22 марта, Ли призвал местные власти усилить работу в сельскохозяйственном секторе, ускорить развитие сельских районов и повысить доход сельского населения.

Весна — это ключевое время года для сельскохозяйственного производства, сказал премьер.

Местные правительства должны обеспечить поставки производственных материалов, улучшить ирригационные мероприятия и быть готовыми засухам и паводкам, а также улучшить качество прогнозов погоды, заявил Ли.

Страна должна обеспечить качество и безопасность сельскохозяйственной продукции, а также повысить её конкурентоспособность, добавил китайский премьер.

Вице-премьер страны Ван Ян также заявил на встрече, прошедшей в столице провинции Хэбэй городе Шицзячжуане, что Китай должен проводить лучшее техническое инструктирование и информирование фермеров, передает издание.