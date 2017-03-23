Афины , 23 марта, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Греция оказалась на грани своих возможностей по приёму беженцев и нуждается в большей поддержке со стороны других государств Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в интервью немецкому изданию Die Welt.

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«Мы в срочном порядке нуждаемся в большей поддержке от европейских стран для разрешения кризиса с беженцами», — сказал греческий министр, отметив, что большинство государств Евросоюза «забирают слишком мало мигрантов» у Греции.

Котзиас подчеркнул, что новая волна мигрантов, ожидаемая предстоящим летом, окажется чрезмерной для Греции. «Мы находимся на крайней границе наших возможностей», — отметил он.

Напомним, Греция является одним из основных пунктов прибытия для беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, следующих морским путём в Европу через Средиземное море. Согласно данным Eurostat, в 2016 году в Европу по политическим причинам прибыло 334 800 человек из Сирии, 183 000 — из Афганистана, 127 000 — из Ирака.

Греция занимает второе место после Германии по количеству прибывших мигрантов в соотношении с численностью населения. В минувшем году в Греции на каждый миллион граждан пришлось 4625 беженцев. Страна также заняла четвёртое место по числу запросов о предоставлении политического убежища. За 2016 год греческим властям поступило 49 900 таких прошений.

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