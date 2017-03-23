Пекин, 23 марта, 2017, 04:34 — ИА Регнум. Согласно докладу Китайской океанической администрации, уровень моря у берегов КНР в 2016 году году достиг высшей своей отметки с 1980 года, передает агентство «Синьхуа»

Myriams-Fotos Южно-Китайское море

Средний уровень моря вдоль китайского побережья в 2016 был на 38 мм выше, чем в 2015 и на 82 мм выше среднего уровня с 1993 по 2011 годы. За период с 1980 по 2016 годы уровень моря вдоль прибрежных китайских провинций рос в среднем на 3,2 мм в год, утверждается в докладе.

Эта ситуация объясняется влиянием климатических изменений, в частности климатическими феноменами Ля-Нинья (исп. «девочка» — ИА REGNUM ), при котором аномально понижается температура поверхности воды в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана и Эль-Ниньо (исп. «мальчик» — ИА REGNUM ), при котором наоборот, температура поверхности воды в этой же зоне аномально повышается.

Заместитель директора администрации Сунь Шусян высказывает обеспокоенность возросшим уровнем моря, который может стать причиной штормовых приливов, наводнений, эрозии береговой линии, солевых приливов и захвата морем суши.

Согласно другому докладу администрации, опубликованному в 2016 году, экология прибрежных вод Китая была «в основном стабильной».

Тем не менее, там тоже отражались некоторые «из ряда вон выходящие проблемы», такие как загрязнение открытого моря, нездоровая морская экосистема и экологические риски вроде красных приливов.

Напомним, ранее Государственная океаническая администарция КНР сообщала об установлении мирового рекорда по глубине погружения китайского подводного планера «Таньсо-1».

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Стоит также отметить, что Китай в скором времени начнет эксплуатацию в тестовом режиме центра предупреждения цунами в Южно-Китайском море.