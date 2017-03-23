Москва, 23 марта, 2017, 04:20 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 22 марта подтверждено шесть нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано шесть нарушений в провинциях Дамаск и Латакия», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 13 нарушений в провинциях Дамаск, Деръа, Хама и Алеппо, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Тель-Агар и Арамта (провинция Хомс), а также Айн-ас-Сауда (провинция Латакия). Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1368.

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За сутки число под контроль правительственных войск перешло 2,3 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 3342 квадратных километров территории, от формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 189 населённых пунктов.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.