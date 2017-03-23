Лондон, 23 марта, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Число жертв теракта возле здания парламента Великобритании возросло до пяти человек. Об этом сообщил журналистам глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, передаёт The Guardian.

ChrisO Штаб-квартира полицейского учреждения в Англии Новый Скотленд-Ярд

По его словам, ещё одним погибшим стал 48-летний сотрудник полиции из подразделения по охране диппредставительств Кит Палмер.

Также в результате теракта, по уточненным данным, пострадали около 40 человек. Ранее сообщалось о 20 получивших ранения.

Представитель Скотленд-Ярда подтвердил, что исполнитель теракта был убит, однако личность его раскрывать не стал.

«Подозреваем, что он бы связан с исламскими террористами. Мы полагаем, что знаем, кем он был, и предпринимаем все усилия, чтобы установить его связь с возможными сообщниками», — сказал Роули.

«Призываем всех воздержаться от спекуляций и дождаться окончания расследования», — сказал он, добавив, что в расследовании участвуют «сотни сотрудников полиции».

Ранее в ряде СМИ появлялась информация, что в совершении нападения подозревается Абу Иззадин, который уже был известен полиции Соединённого Королевства как участник сбора средств в пользу исламистских группировок и отбывал срок в тюрьме за пособничество террористам.

Между тем, по сведениям Daily Mail, указанный человек в настоящее время находится в тюрьме, а следовательно, не мог быть исполнителям теракта.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта в Лондоне автомобиль протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего врезался в одно из зданий рядом с британским парламентом. Находившийся за рулем мужчина напал с ножом на полицейских, после чего был застрелен.

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