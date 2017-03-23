Владивосток, 23 марта, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Первые системы «ЭРА-ГЛОНАСС» начнут устанавливать на подержанные иномарки во Владивостоке в начале апреля. Такое заявление сделал временный генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля, прибывший с рабочим визитом в приморскую столицу. По его словам временный порядок оборудования машин уже прописан, и действовать он будет от Владивостока до Калининграда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nis-glonass.ru Системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Временный порядок оформления подержанных иномарок предполагает, что владелец машины сначала приобретает терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» и обязуется его установить. В ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» вносятся VIN номер, номер кузова и ID устройства, затем автолюбитель получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории, проходит таможенные процедуры и получает ПТС. В течение следующих 10 дней автовладелец должен будет установить терминал и только после этого поставить машину на учёт в ГИБДД.

«Более тысячи устройств поступит сюда 4−5 апреля. Это станет точкой отсчёта, когда машины начнут выезжать со складов временного хранения», — прокомментировал Андрей Жерегеля.

Сегодня, 23 марта, должно состояться подписание первого договора с сертифицированным центром, который будет уполномочен передавать в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» данные об установленных терминалах.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об обязательном оснащении всех транспортных средств, выпускаемых в обращение на территории стран ЕАЭС, модулями «ЭРА-ГЛОНАСС» вступило в силу с 1 января 2017 года. К середине февраля на таможенных складах во Владивостоке застряло около 1,5 тыс. иномарок, в связи с этим было принято решение выдавать ПТС даже при условии, что на машинах не установлены обязательные терминалы.

Ближе к концу апреля определился первый дилер устройств «ЭРА-ГЛОНАСС». Компания «Дальтест» уже заключила договор с изготовителем системы вызова экстренных служб ЗАО «Сантэл-Навигация» и опробовала тестовые устройства.