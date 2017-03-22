Вашингтон, 23 марта, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Запуск космического корабля Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС) в очередной раз отложен. Об этом говорится в сообщении компании United Launch Alliance, которой принадлежит ракета-носитель Atlas V.

НАСА КК Cygnus

На этот раз, как сообщается, причиной задержки стали выявленные в ходе тестов «новые проблемы с гидравликой» разгонного блока. Отмечается, что специалисты решают проблему, однако возможная дата старта пока не называется.

Первоначально запуск Atlas V с седьмой грузовой миссией к МКС корабля Cygnus планировалось осуществить 19 марта, однако он переносился уже несколько раз.

В частности, ранее причиной задержки называлась «проблема с гидравликой ускорителя, выявленная в ходе достартовых испытаний» ракеты-носителя. Отмечалось, что дополнительное время требуется для замены неисправной детали и завершения подготовки к старту.

Космический грузовик Cygnus должен доставить на МКС новые запасы питьевой воды и продовольствия. Кроме этого, на орбитальный комплекс планируется доставить экспериментальный мини-спутник IceCube, который был разработан в Центре космических полётов имени Годдарда в американском штате Мэриленд.

Напомним, на ракетах Atlas V используются российские двигатели РД-180. Предыдущий запуск ракеты-носителя данного типа состоялся 1 марта на космодроме военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Atlas V успешно вывела на орбиту секретный спутник NROL-61 для центрального управления национальной военно-космической разведки США.