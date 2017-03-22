Пекин, 23 марта, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Китайский вице-премьер Ван Ян посетит Международный арктический форум в Архангельске. Его пребывание в России продлится с 28 по 31 марта, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя МИД Китая.

Пресс-служба Президента России Вице-премьер Китая Ван Ян

Ван был официально приглашен на мероприятие заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным, заявила представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

Во время своего визита в Россию Ван также вместе с Рогозиным проведет встречу председателей совместной комиссии по регулярным встречам между премьер-министрами России и Китая, уточнила подробности Хуа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что IV Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдет с 29 по 30 марта текущего года. В рамках форума будет организовано более 20 выставок, экскурсий и других мероприятий.

Президент России Владимир Путин также примет участие в форуме. Кроме того, главы Финляндии и Исландии также заявили о своем участии.

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