Вице-премьер КНР Ван Ян приедет на арктический форум в Архангельск
Пекин, 23 марта, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Китайский вице-премьер Ван Ян посетит Международный арктический форум в Архангельске. Его пребывание в России продлится с 28 по 31 марта, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя МИД Китая.
Ван был официально приглашен на мероприятие заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным, заявила представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.
Во время своего визита в Россию Ван также вместе с Рогозиным проведет встречу председателей совместной комиссии по регулярным встречам между премьер-министрами России и Китая, уточнила подробности Хуа.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что IV Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдет с 29 по 30 марта текущего года. В рамках форума будет организовано более 20 выставок, экскурсий и других мероприятий.
Президент России Владимир Путин также примет участие в форуме. Кроме того, главы Финляндии и Исландии также заявили о своем участии.
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