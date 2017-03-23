Москва, 23 марта, 2017, 03:27 — ИА Регнум. Российским банкам на Украине делать было нечего, начиная с 2014 года. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 озвучил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя ограничение денежных переводов на Украину.

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«Что же касается платёжных систем, моё мнение сразу было другое. Я считаю, что нашим банкам на Украине делать было нечего с самого начала, с 2014 года. Нам нужно было оттуда уйти. Точно так же как мы в обход Украины сейчас строим газораспределительную сеть, потому что мы не доверяем этим властям. Когда мне говорят: «А мы работаем на благосостояние Украины». Какой Украины? Которая бомбит моих сограждан и своих сограждан, которая убивает своих сограждан? И если мы работаем для них, а он ещё предлагает внести нам налог, тогда зачем это делать? И в этом смысле эта мера, которая сегодня принята, она мною приветствуется», — обозначил Леонид Калашников.

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Во время дискуссии на тему ограничения денежных переводов на Украину украинский политолог Павел Жовниренко заявил, что не нужно закрывать ни российские банки на Украине, ни российский бизнес, однако нужно ввести налог в 20,02% на укрепление обороноспособности Украины специально для российских юридических лиц, которые работают на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, принятый накануне, 22 марта, закон вводит ограничения на трансграничные переводы денежных средств из России в случае введения иностранным государством запретов в отношении платёжных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ. Речь идёт о запрете на получение переводов денежных средств из России, запрете на привлечение операторов услуг платежной инфраструктуры, расположенных в России, запрете на участие в платежных системах.

В октябре 2016 года Национальный банк Украины (НБУ) запретил использование в стране платежных систем Webmoney, «Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, Wallet one / «Единый кошелек».