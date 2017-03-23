Москва, 23 марта, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Закон, запрещающий перевод денег с использованием иностранных платёжных систем из России на Украину, является ответом на то безумие, которое сегодня творится на Украине. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 сделал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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«Да, мы приняли такой закон, который запрещает перевод денег с использованием иностранных платёжных систем из России на Украину. К сожалению, это ударит по тем многочисленным украинцам, которые работают на территории России. Они захотят перевести деньги своим родственникам, увы, сейчас это будет сделать невозможно, — прокомментировал депутат Госдумы. — Это не очень симметричный, но, тем не менее, ответ на те действия, на то безумие, которое творится сегодня на Украине в отношении банков, которые работали на экономику Украины, в которых миллионы вкладчиков-украинцев, тем не менее, на них запрет. Это нормальная реакция, мы вынуждены защищать свои национальные интересы».

Как сообщало ИА REGNUM, принятый накануне, 22 марта, закон вводит ограничения на трансграничные переводы денежных средств из России в случае введения иностранным государством запретов в отношении платёжных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ. Речь идёт о запрете на получение переводов денежных средств из России, запрете на привлечение операторов услуг платежной инфраструктуры, расположенных в России, запрете на участие в платежных системах.

В октябре 2016 года Национальный банк Украины (НБУ) запретил использование в стране платежных систем Webmoney, «Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, Wallet one / «Единый кошелек».