Лондон, 23 марта, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II отложила свой визит в штаб-квартиру лондонской полиции, который был запланирован на 23 марта, в связи с терактом, произошедшим возле здания парламента, передаёт The Guardian.

Chatham House Елизавета II

«В свете последних событий принято решение отложить запланированный на 23 марта визит королевы в Скотленд-Ярд. Визит будет перенесён на более позднюю дату», — приводит издание слова представителя Букингемского дворца.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после экстренного совещания с членами кабинета министров сообщила, что действующий уровень террористической угрозы в стране не будет повышен, несмотря на теракт. Парламент страны, по её словам, начнёт работу утром 23 марта в обычном режиме.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта в Лондоне злоумышленник на автомобиле протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем попытался прорваться в здание британского парламента. Мужчина напал с ножом на полицейских, после чего был застрелен.

В результате атаки погибли четыре человека, включая самого нападавшего. Пострадали 20 человек, 12 из них получили тяжёлые ранения.

По информации британских СМИ, в совершении нападения подозревается Абу Иззадин, который уже был известен полиции Соединённого Королевства как участник сбора средств в пользу исламистских группировок. Мужчина отбывал срок в тюрьме за пособничество террористам.