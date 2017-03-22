Москва, 23 марта, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Ситуация вокруг конкурса «Евровидение-2017», в котором из-за запрета Службы безопасности Украины не сможет принять участие представительница России, является «моментом истины» для европейского сообщества. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Eurovision.tv Символика «Евровидения-2017»

«Вся мощь СБУ в последние дни была направлена на доказательство аксиомы — «закон один для всех». Почему-то сработал этот тезис на территории Украины только в отношении российской певицы. В отношении остальных людей, в том числе украинских граждан, принципиальность проявлять Киев не собирается», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель МИД напомнила, что «именно СБУ не даёт российским СМИ полноценно работать на Украине, разработав соответствующее предписание и придумав оправдания ограничению свободы слова».

«Думаю, что сейчас момент истины для европейского сообщества: пойдёт ли оно на поводу у СБУ и мотивирует украинских радикалов на дальнейшие «подвиги», тем самым просто похоронив все усилия по минскому процессу, или всё-таки докажет, что Европа с её базовыми ценностями, за которые, кстати, на словах всегда выступали украинские политики, ещё жива», — отметила Захарова.

«Не знаю, кто сейчас в Киеве «за хозяина»: СБУ, президент, Рада, люди, цементирующие входы в банки. Но кто-то должен сделать первый шаг на пути к осознаю утопичности всего происходящего в этой стране», — подчеркнула она.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта Служба безопасности Украины объявила о запрета на въезд на Украину сроком на три года певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Решение не пустить российскую участницу на конкурс принято на основании того, что в 2015 году певица давала концерт в Крыму.

В связи с этим руководство российских СМИ приняло решение отказаться от трансляции конкурса. При этом было объявлено, что Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году вне зависимости от того, где будет проходить конкурс.