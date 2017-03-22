Пекин, 23 марта, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Китай отправил суда береговой охраны на патрулирование территориальных вод в районе архипелага Дяоюйдао (Сенкаку) 22 марта, передает китайское информационное агентство «Синьхуа».

W3land.mlit.go.jp Остров Дяоюйдао (Сенкаку)

Три судна китайской береговой охраны за номерами CCG 2308, 2337 и 31 239 вышли на патрулирование вод в Восточно-Китайском море в районе архипелага Дяюйдао, принадлежность которого оспаривается с Японией и Тайванем.

По сообщению агентства, патрулирование является очередным, проводимым на регулярной основе.

Напомним, Япония после проигрыша во Второй Мировой войне в статусе агрессора и установления режима американской оккупации, потеряла часть своих территорий, которые перешли под юрисдикцию США. В их число входил и архипелаг Дяоюйдао. Однако, позже острова были возвращены Японии, что вызвало несогласие со стороны Китая, пострадавшего от японской агрессии в годы Второй Мировой войны и считавшего эти земли «исконно своими». С тех пор споры вокруг островов не утихают.

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Кроме территориальных вопросов в Восточно-Китайском море, Китай имеет также спорные территории в Южно-Китайском море вокруг архипелага Спратли, суверенитет над которыми оспаривается с Филиппинами, Вьетнамом и рядом других стран.

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Кроме того, ранее стало известно, что на всемирно известной книжной ярмарке London Book Fair, прошедшей в Великобритании была представлена открытая демонстрация самой ранней исторической записи об островах Дяоюйдао, которая была сделана в очерках о путешествиях «Шунь фэн сян сун» китайским моряком эпохи правления династии Мин.