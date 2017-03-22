Пекин, 23 марта, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Информация о том, что Китай планирует построить станцию экологического мониторинга на спорном острове Хуанъянь в Южно-Китайском море не является правдой, заявила в среду, 22 марта, представитель МИД КНР Хуа Чуньин в Пекине, передает агентство «Синьхуа».

Синьхуа Остров Хуанъянь в Южно-Китайском море

На своей ежедневной пресс-конференции Хуа Чуньин отметила ряд моментов, касающихся информации о строительстве станции экологического мониторинга в спорных островах в Южно-Китайском море. В частности, было заявлено, что Китай не планирует ничего подобного.

«Наша позиция касательно острова Хуанъянь всегда была четкой и ёмкой», — заявила она, добавляя, что Китай высоко ценит важность своих отношений с Филиппинами и в особенности текущий положительный момент их развития, а также продолжит улучшение двусторонних связей.

ИА REGNUM напоминает, что Китай имеет крайне непростые отношения с Филиппинами в связи с наличием спорных островов архипелага Спратли в Южно-Китайском море, которые Китай считает безусловно своими. Кроме этих двух стран, так или иначе на острова архипелага претендуют Вьетнам, Малайзия, Бруней, а также Тайвань, который Китай считает своей территорией. Кроме того, США исторически были вовлечены в этот конфликт, выступая с антикитайской направленностью своей политикой в этом вопросе.

Стоит отметить, что после прихода к власти на Филиппинах президента Родриго Дутерте, взявшего курс на сближение с Китаем, отношения между двумя странами существенно улучшились, однако говорить о какой-либо окончательности в разрешении двусторонних споров еще очень рано.

Читайте также: Президент Филиппин доволен текущими отношениями с Китаем