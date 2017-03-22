Пекин, 23 марта, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Китай и США достигли консенсуса в развитии отношений в духе бесконфликтности, отсутствия конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин, заявила представитель МИД КНР, передает информационное агентство «Синьхуа».

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»Этот дух позволит двум державам поладить друг с другом», — заявила представитель МИД Китая Хуа Чуньин на очередной пресс-конференции, отвечая на заданный ей вопрос, касающийся подтверждения Тиллерсона приверженности США вышеизложенным принципам.

Некоторые интеллектуалы из США уже успели раскритиковать Тиллерсона и назвать случившееся триумфом Китая.

«Это не может восприниматься как чей-либо триумф, — заявила Хуа. — Принципы бесконфликтности, отсутствия конфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества послужили хорошим примером стабильного роста китайско-американских отношений в последние годы и должны оставаться таковым», — продолжила Хуа, добавляя, что Китай нацелен на улучшение взаимодействия и понимания с Соединенными Штатами, на укрепление доверия, надлежащее разрешение споров, расширение сотрудничества на двусторонних, региональных и многосторонних уровнях, а также заинтересован в ускорении развития двусторонних связей на новом этапе.

Напомним, что это первый визит Рекса Тиллерсона с момента вступления в должность в прошлом месяце. Это также первый столь высокопоставленный представитель новой администрации США, посетивший Китай с момента избрания Дональда Трампа президентом.

Стоит также отметить, что Тиллерсон провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая, как предрекают, может являться прологом для встречи лидеров Китая и США.

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Кроме того, Госдеп США официально подтвердил запланированный визит Рекса Тиллерсона в Россию после апрельской встречи стран «семерки» в Италии, однако, точная дата не сообщается. При этом некоторые СМИ говорят о 12 апреле, как о возможной дате визита.

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