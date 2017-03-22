Лондон, 23 марта, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Уровень террористической угрозы в Великобритании остаётся прежним, несмотря на теракт возле здания парламента в Лондоне. Об этом сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй после экстренного совещания с членами кабинета министров.

(сс) HTUK Патрульная машина, Лондон

«Уровень террористической угрозы останется серьёзным. Он не будет повышаться», — приводит её слова The Telegraph.

Напомним, 22 марта в Лондоне злоумышленник на автомобиле протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту. Затем возле здания британского парламента он напал с ножом на полицейских и был застрелен.

По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, включая самого нападавшего. Пострадали 20 человек, в том числе 12 из них получили тяжёлые ранения.

По информации британских СМИ, нападение совершил Абу Иззадин, который ранее был уже известен правоохранителям Соединённого Королевства как участник сбора средств в пользу исламистских группировок и отбывал срок в тюрьме за пособничество террористам.

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