Потрясающий гол Лукаша Подольски принес Германии победу над Англией
Дортмунд, Германия, 23 марта, 2017, 00:43 — ИА Регнум. 22 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Германии и Англии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу немцев.
В середине второго тайма немецкий оттянутый форвард Лукаш Подольски открыл счет пушечным ударом с 25 метров от ворот в ближнюю девятку — 1:0. Ассистом отметился Андре Шюррле.
Статистика матча (Германия/Англия)
Удары 10/8
Удары в створ 4/4
Владение 49%/51%
Фолы 7/8
Игра показала, на сколько уверенно команда Йоахима Лева готова к Кубку Конфедераций в России.
Составы на матч:
Германия: Тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Вайгль, Киммих, Сане, Кроос, Вернер, Брандт, Подольски.
Англия: Харт, Кэхилл, Кин, Смоллинг, Бертранд, Уокер, Алли, Лаллана, Дайер, Ливермор, Варди.
Главный арбитр матча: Дамир Скомина.
Голы: Подольски 69 — 1:0.