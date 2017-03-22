Дортмунд, Германия, 23 марта, 2017, 00:43 — ИА Регнум. 22 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Германии и Англии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу немцев.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В середине второго тайма немецкий оттянутый форвард Лукаш Подольски открыл счет пушечным ударом с 25 метров от ворот в ближнюю девятку — 1:0. Ассистом отметился Андре Шюррле.

Статистика матча (Германия/Англия)

Удары 10/8

Удары в створ 4/4

Владение 49%/51%

Фолы 7/8

Игра показала, на сколько уверенно команда Йоахима Лева готова к Кубку Конфедераций в России.

Составы на матч:

Германия: Тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Вайгль, Киммих, Сане, Кроос, Вернер, Брандт, Подольски.

Англия: Харт, Кэхилл, Кин, Смоллинг, Бертранд, Уокер, Алли, Лаллана, Дайер, Ливермор, Варди.

Главный арбитр матча: Дамир Скомина.

Голы: Подольски 69 — 1:0.