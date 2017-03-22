Киев, 23 марта, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич считает, что решение СБУ о запрете на въезд в Киев участнице «Евровидения» от России Юлии Самойловой не отвечает традициям конкурса и выставляет украинский народ не в лучшем свете в глазах мирового сообщества.

Eurovision.tv Символика Евровидения-2017

«Считаю, что повод, из-за которого её таким способом отстранили от участия в «Евровидении», насколько ничтожен по сравнению с традициями гостеприимства, которыми так любит кичиться украинская власть! А ведь именно эти традиции являются фундаментальным принципом для страны, принимающей этот песенный форум!» — написал депутат на своей странице в Facebook.

По словам Шуфрича, украинская власть «имела возможность продемонстрировать, что она выше мелкой мести, и обеспечить равное участие всех, и в первую очередь России». «Это было бы оценено европейским и мировым сообществом. А так наша власть, а в глазах многих, к сожалению, и все мы, выглядим мелочно и подло», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта Служба безопасности Украины объявила о введении запрета на въезд Юлии Самойловой на Украину сроком на три года. Решение не пустить российскую участницу на конкурс «Евровидение-2017», который будет проходить в Киеве, принято в связи с тем, что в 2015 году певица давала концерт в Крыму.

В связи с этим руководство российских СМИ приняло решение отказаться от трансляции конкурса. Также объявлено, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении-2018» вне зависимости от того, в какой стране будет проходить конкурс.

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