Киев, 22 марта, 2017, 23:55 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) собирается проверить армянскую участницу песенного конкурса «Евровидение-2017» Арцвик Арутюнян на предмет того, посещала ли она полуостров Крым после 2014 года. Об этом сегодня, 22 марта, заявила в эфире телеканал «112 Украина» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

EurovisionGreenRooster Армянская и российская певица Арцвик Арутюнян

Напомним, ранее украинские СМИ растиражировали информацию о том, что представительница Армении на конкурсе «Евровидение-2017» Арутюнян могла посещать Крым после 2014 года и сделала это без разрешения украинских властей.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, если исполнительница бывала в Крыму после его присоединения к России, по вопросу ее въезда на Украину примут «отдельное решение».

Гитлянская заявила, что будет проведена тщательная проверка в отношении Арутюнян. «Мы обязательно посмотрим, проверим, если у нас будут документальные подтверждения, будем принимать решение», — сказала представительница СБУ. Также она добавила, что СБУ проверяет всех участников конкурса «Евровидение-2017».

Напомним, ранее СБУ запретила въезд на Украину российской певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять РФ на конкурсе. Самойловой вменяется то, что она выступала на концерте в Керчи в 2015 году.

Украина до сих пор считает Крым своей территорией и настаивает, что все, кто въезжает на полуостров, должны это делать только через украинскую границу и с особого разрешения украинских властей.