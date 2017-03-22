Лондон, 22 марта, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Двенадцать человек продолжают находиться в тяжелом состоянии в результате теракта возле британского парламента, сообщил журналистам представитель лондонской службы «скорой медицинской помощи».

Wikimedia Скорая помощь в Лондоне

По словам заместителя главы этой службы Полин Кранмер, медики оказали помощь 12 пострадавшим с тяжелыми ранениями, которые затем были доставлены в клиники.

Кроме того, медицинская помощь на месте происшествия была оказана еще восьми пострадавшим с менее тяжелыми травмами.

«Три человека, к сожалению, погибли на месте», — сообщила журналистам Полин Кранмер.

Напомним, 22 марта в Лондоне на Вестминстерском мосту автомобиль протаранил толпу пешеходов, а затем пытался прорваться к зданию парламента.

Затем злоумышленник напал с ножом на полицейских и был ими застрелен.