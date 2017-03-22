Кабул, 22 марта, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Почти треть детей Афганистана не могут посещать школу из-за боевых действий, согласно заявлению организации Save the Children, 22 марта сообщает Associated Press.

(сс) tpsdave Афганистан

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В настоящий момент около 3 млн 700 тыс. детей не могут посещать школу. В 2017 году ожидается, что данная цифра увеличится еще на 400 тыс. детей.

Рост числа детей, не имеющих доступа к образованию, вызван расширением сферы влияния «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), растущей нестабильностью в стране и возвращением афганских беженцев из Пакистана.

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Напомним, в 2016 году более 600 тыс. граждан Афганистана вернулись на родину из Пакистана, еще около 1 млн человек должны вернуться в текущем году.