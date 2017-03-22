Вашингтон, 22 марта, 2017, 23:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил властям Великобритании помощь в расследовании террористического акта в Лондоне. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Сообщается, что состоялся телефонный разговор президента США Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В ходе разговора Трамп заявил, что США предлагают Великобритании полную поддержку и готовы всецело сотрудничать в связи с терактом в Лондоне.

Также Трамп выразил сожаление в связи с совершенной террористической атакой и позитивно оценил «эффективный ответ сил безопасности и чрезвычайных служб».

«Он выразил готовность к полному сотрудничеству и поддержку со стороны США в деле реагирования на атаку и привлечения виновных в ней к ответственности», — сказано в сообщении пресс-службы Белого дома США.

Напомним, террористический акт был совершен сегодня рядом с Вестминстерским дворцом в Лондоне, где заседает британский парламент.

По предварительным данным, злоумышленник на автомобиле-внедорожнике целенаправленно наехал на пешеходов, проходящих по Вестминстерскому мосту.

Затем возле здания британского парламента он ударил ножом одного из полицейских, пытавшихся его задержать. После этого преступник был застрелен другим правоохранителем.

По сообщениям британских СМИ, террористом был некто Абу Иззадин, который ранее сидел в тюрьме за пособничество террористической деятельности.

В результате теракта в Лондоне погибли четыре человека, включая самого нападавшего, заявил официальный представитель лондонской полиции. Кроме того, полицейские сообщили, что различные ранения в результате теракта получили более 20 человек.