Вашингтон, 22 марта, 2017, 23:37 — ИА Регнум. Вспышка птичьего гриппа, зафиксированная в южных штатах США в текущем году, стала самой крупной с 2015 года, 22 марта сообщает Associated Press.

Torange.biz Домашняя птица

Впервые птичий грипп обнаружили в южной части штата Теннесси в начале марта. Позднее вирус нашли на севере штата Алабама и в западном регионе Кентукки.

Общее число отбракованных птиц в трех американских штатах составило более 200 тыс. голов.

Высокопатогенный штамм вируса был обнаружен в штате Теннесси, где забили 145 тыс. домашних птиц.

В Алабаме отбраковали 42 тыс. домашних птиц, а в штате Кентукки — 22 тыс. кур-несушек.

Напомним, ранее в этом месяце Департамент сельского хозяйства США зафиксировал вирус птичьего гриппа у 84 тыс. индеек в штате Висконсин.